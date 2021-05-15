الإعلان عن موعد انطلاق "خليجي 25" في العراق

أعلن المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي عن موعد إقامة بطولة "خليجي 25" التي منح العراق حقّ استضافتها في وقت سابق في مدينة البصرة جنوبي البلاد.



وذكر بيان للهيئة الموقّتة للاتحاد العراقي لكرة القدم أنّ "اتحاد كأس الخليج حدد 24 كانون الأوّل موعدا لافتتاح "خليجي 25" التي تستمر حتى السابع من كانون الثاني المقبلين".



ونقلت "فرانس برس" عن البيان قوله إنّه "تم تشكيل لجنة تنظيمية عليا للبطولة يرأسها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، وتضم محافظ البصرة أسعد العيداني نائباً له".

يذكر أنّ البطولة العريقة تشارك فيها منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الـ6: المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتّحدة، سلطنة عُمان، دولة قطر، مملكة البحرين والكويت، إضافة إلى كلّ من العراق واليمن.

وقرر المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي نهاية الشهر الماضي إقامة بطولة "خليجي 25" في العراق بعد أن مهّد انسحاب قطر كدولة بديلة لاستضافة البطولة، الطريق لإقامة البطولة في مدينة البصرة.



يشار إلى أن "خليجي 25" وبحسب الموعد المثبت، ستنطلق بعد أسبوع على موعد اختتام بطولة كأس العرب في قطر في الثامن عشر من كانون الأوّل المقبل.وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها العراق البطولة بعد الأولى عندما استضافت بغداد النسخة الخامسة عام 1979 وتُوّج بلقبها آنذاك.