رياضة

بعد 10 أعوام من الغياب...حارس مانشستر سيتي يشارك في الدوري الإنجليزي

Lebanon 24
15-05-2021 | 08:00
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عاد الحارس المخضرم، سكوت كارسون، للظهور في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما شارك أساسيًّا في مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد نيوكاسل، أمس الجمعة، في المرحلة الـ36 من المسابقة.

وخاض كارسون، البالغ عمره 35 عاما، مع فريقه "السيتي"، أول مباراة له في الدوري الممتاز بعد غياب عن المشاركة في المسابقة دام 10 أعوام تقريبًا (3645 يوما)، حيث كان آخر ظهور له في "البريميرليغ" مع فريقه السابق "وست بروميتش ألبيون" ضد "نيوكاسل" أيضًا، في أيار من عام 2011.


وبات بذلك كارسون، صاحب أطول مدة بين مباراتين في تاريخ الدوري الإنجليزي.

وبشكل عام، فإن مباراة الأمس، كانت تحمل الرقم 146 لكارسون في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن هذه المباراة هي الأولى للحارس المخضرم مع مانشستر سيتي، منذ انضمامه إليه على سبيل الإعارة من ديربي كاونتي عام 2019.

وكانت مواجهة "السيتي" ونيوكاسل، مباراة تحصيل حاصل للفريق السماوي، الذي ضمن في وقت سابق، تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي، ومع ذلك، فقد تمكن لاعبوه الاحتياطيون من تحقيق الفوز على نيوكاسل، بنتيجة 4-3.

المصدر: روسيا اليوم
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