رياضة

بعد تصريحات "ماما ماريا".. وكيل رونالدو يحسم مسألة "العودة"

Lebanon 24
15-05-2021 | 14:00
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بعدما أكدت ماريا دولوريس أفيرو، والدة النجم كريستيانو رونالدو، إنها ستسعى لإعادته إلى ناديه الأول سبورتينغ لشبونة خرج مدير أعمال النجم البرتغالي بتصريح حاسم يضع النقاط على الحروف.

وبعد فوز سبورتينغ، الثلاثاء الماضي، بلقب الدوري البرتغالي للمرة الأولى منذ 2002، قالت والدة رونالدو "في العام المقبل سيلعب (رونالدو) في سبورتينغ".


لكن مدير الأعمال جورجي مينديس استبعد تمامًا عودة "الدون" إلى نادي طفولته.

ونقلت صحيفة "ريكورد" البرتغالية عن وكيل أعمال رونالدو قوله: "كريستيانو فخور جدًا بفوز سبورتينغ بلقب الدوري وهو ما تحدث عنه علنًا"، مشيراً إلى أن "مسيرته الاحترافية في الوقت الحالي بعيدة عن البرتغال"، بحسب ما نقلت "رويترز"، من دون أن تعطي إضافات أخرى على لسانه.

 

المصدر: سكاي نيوز
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