رياضة

في الدوري السعودي...لاعبان يتنازعان على تنفيذ ركلة جزاء (فيديو)

Lebanon 24
16-05-2021 | 00:00
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تنازع النجمان المغربيان عبد الرزاق حمد الله، ونور الدين أمرابط، على تنفيذ ركلة جزاء خلال مباراة فريقهما النصر ضد العين، أمس الجمعة، لحساب الجولة الـ27 من الدوري السعودي لكرة القدم.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لنادي النصر قبل لحظات من نهاية الشوط الأول، فسارع أمرابط للإمساك بالكرة من أجل تسديد الركلة، لكن حمد الله، المكلف الأول في الفريق بتسديد ضربات الجزاء، طلب من مواطنه منحه الكرة، وأصر على تنفيذ الركلة بنفسه.

 

نقاش بين ثنائي النصر حمدالله و امرابط حول تسديد ضربة الجزاء#الديربي pic.twitter.com/qDNRfzbQlc

وبعد نقاش بين الثنائي، تراجع أمرابط ليسدد حمد الله الركلة، ويسجل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، نجح أمرابط بالذات، في مضاعفة النتيجة للنصر، عند الدقيقة 67، بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز النصر بهدفين دون رد.

 

صاروخ نور الدين أمرابط الذي أكد المقدمة لصالح النصر ⚽️🚀#النصر_العين pic.twitter.com/Dwo9hl4WD7

وعزز النصر بعد هذا الفوز من حظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا، بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط عن اتحاد جدة الثالث، بينما أصبح العين أول الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى (الثانية فعليا)، بعد أن تجمد رصيده عند 20 نقطة، في المركز الأخير، قبل 3 جولات من ختام منافسات الدوري.

المصدر: روسيا اليوم
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