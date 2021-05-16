أبطال عالميون يرفعون علم فلسطين.. شاهدوا ماذا جرى أمس (فيديو)

توج فريق ليستر سيتي بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على حساب تشيلسي إثر فوزه عليه بهدف وحيد، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس السبت، في العاصمة لندن.



ويدين فريق ليستر "الثعالب" بالفضل في انتصاره للاعبه البلجيكي يوري تيليمانس الذي أحرز هدف الفوز الوحيد "الذهبي" بحلول الدقيقة 63 من زمن اللقاء، على ملعب "ويمبلي"، بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة لا تصد ولا ترد في المقص الأيسر.

Варди ворвался в круг из игроков «Лестера» и началось настоящее празднование 🥳



— Матч ТВ (@MatchTV) May 15, 2021

ورفع ليستر سيتي، بقيادة مدربه بريندان رودجيرز، لأول مرة كأس الاتحاد الإنكليزي في تاريخ المسابقة.وحقق فريق ليستر سيتي "معجزة كروية" أخرى، بعد الأولى عندما توج بلقب بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، تحت قيادة مدربه الإيطالي كلاوديو رانييري سابقا، في الموسم (2015-2016)، وذلك لأول مرة في تاريخه.

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📸- لاعبو #ليستر_سيتي يرفعون علم #فلسطين بعد التتويج. pic.twitter.com/mvj414FMrf

— أخبار الكرة (@hsetzlernews) May 15, 2021

كما رفع لاعبو ليستر سيتي علم فلسطين في إشارة إلى تضامنهم مع شعبها في محنته الحالية.



بينما فشل نادي تشيلسي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، في الفوز باللقب للمرة التاسعة في تاريخه.