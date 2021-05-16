رياضة

كوريا الشمالية تنسحب من تصفيات مونديال قطر

Lebanon 24
16-05-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-823508-637567689265999415.jpg
Doc-P-823508-637567689265999415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، انسحاب كوريا الشمالية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 الشهر المقبل في قطر.

ويأتي قرار انسحاب كوريا الشمالية، بعد انسحابها بالفعل من الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف، بسبب مخاوف تتعلق بجائحة "كوفيد-19".

وقال الاتحاد الآسيوي، إنه سيحيل انسحاب كوريا الشمالية إلى الاتحاد الدولي "فيفا"، وسيعلن في الوقت المناسب كيف سيؤثر انسحابها من التصفيات على ترتيب المجموعة الثامنة.

وكان من المنتظر أن تستضيف كوريا الجنوبية في حزيران المقبل، المباريات المتبقية في المجموعة الثامنة قبل انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، لكن مسؤولين من كوريا الشمالية أبلغوا نظرائهم في كوريا الجنوبية هذا الشهر بنيتهم الانسحاب.

وقبل الانسحاب، كانت كوريا الشمالية في المركز الرابع بالمجموعة، بعد خمس مباريات، متساوية برصيد ثماني نقاط مع كوريا الجنوبية، التي تتبقى لها مباراة إضافية.

وتتصدر تركمانستان حاليا المجموعة التي تضم أيضا لبنان، وسريلانكا. 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2021-05-16
05:00 | 2021-05-16
02:00 | 2021-05-16
16:00 | 2021-05-15
14:00 | 2021-05-15
11:00 | 2021-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website