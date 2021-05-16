رياضة

ريال مدريد يجتمع بأليجري لخلافة زيدان

Lebanon 24
16-05-2021 | 15:00
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كشف فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، اليوم الأحد، بعض كواليس التعاقد المحتمل بين ريال مدريد، والمدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية، حول رحيل المدرب زين الدين زيدان عن الميرينجي، بنهاية الموسم الجاري، وتحديدًا بعد توديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام تشيلسي. 

وكتب رومانو، اليوم، عبر حسابه على "تويتر"، أن أليجري اجتمع بالفعل مع إدارة ريال مدريد، هذا الأسبوع، للحديث عن إمكانية توليه قيادة الفريق.

وأضاف أن المدرب الإيطالي، كان على اتصال مباشر بإدارة النادي الملكي، منذ آذار الماضي.

وواصل: "أليجري سيقبل على الفور إذا قرر ريال مدريد التعاقد معه"، مشيرا إلى أن راؤول جونزاليس مرشح للمنصب أيضا. 

واختتم رومانو بأن أليجري يملك أكثر من عرض إيطالي، لكن أولويته هي قيادة الميرينجي.
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