"معجزة كروية".. أليسون يسجل هدف الفوز لليفربول في الثواني الأخيرة! (فيديو)

قاد حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر فريقه ليفربول للفوز على مضيفه وست بروميتش ألبيون (2-1) أمس الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل المهاجم الويلزي هال روبسون كانو هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول.

بيكر ̷ي̷ت̷ص̷د̷ى̷ ̷ يسجل ويُبدع ويُمتع! ⚽️🧤



— نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 16, 2021

استمتعوا بهدف أليسون الخيالي في اللحظات الأخيرة من مباراة #بروميتش_ليفربول 📹🤩 pic.twitter.com/fsQlD6yeQK

ويست بروميتش 1 × 0 ليفربول | هدف اول



— Goool HD Telgram (@HdGoool) May 16, 2021

ورد النجم المصري محمد صلاح بهدف التعادل، عند الدقيقة 33 بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء في الزاوية اليسرى البعيدة. ومن ثم اقتنص أليسون بيكر هدف الفوز "للريدز" في الوقت القاتل في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، بتسديدة رأسية رائعة بعد ضربة ركنية من الجهة اليسرى.



وأصبح البرازيلي أول حارس مرمى يسجل هدفا في تاريخ ليفربول منذ تأسيسه عام 1892 خلال مبارة رسمية، وأول حارس مرمى يسجل هدف الفوز لفريقه في تاريخ الدوري الإنكليزي.



كما دخل أليسون في قائمة مصغرة من الحراس الذين تمكنوا من تسجيل الأهداف في تاريخ البريميرليغ،" عامة، والتي تضم 5 أسماء إلى جانب البرازيلي، وهم الأسطورة الدنماركي بيتر شمايكل والأمريكي براد فريدل وبول روبنسون والأمريكي تيم هاوارد والبوسني أسمير بيغوفيتش.

ورفع محمد صلاح رصيده بذلك إلى 22 هدفا وتصدر قائمة هدافي "البريمير ليغ" بالتساوي مع النجم الإنكليزي هاري كين مهاجم توتنهام.



كما رفع ليفربول رصيده بعد هذا الفوز إلى 63 نقطة، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، ليحتفظ بآماله في الوصول إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.



بينما يشغل فريق وست بروميتش ألبيون المركز التاسع عشر على سلم ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 26 نقطة، وهبط رسميا إلى دوري المظاليم.