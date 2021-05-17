رياضة

ميسي لعب آخر مبارياته في ملعب "كامب نو"؟!

Lebanon 24
17-05-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-823772-637568344176350207.PNG
Doc-P-823772-637568344176350207.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بدأ أنصار برشلونة الإسباني التفكير أمس الأحد بشأن ما إذا كانت مباراة الفريق أمام ضيفه سلتا فيغو على ملعب "كامب نو" هي الأخيرة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة الفريق مع بقاء بضعة أسابيع على نهاية عقده مع النادي.

 

وينتهي عقد ميسي، الذي لم يلعب لفريق غير برشلونة في مسيرته الاحترافية، في نهاية الشهر المقبل، وسط أخبار عن اهتمام مانشستر سيتي الإنكليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي بخدماته ابتداء من الموسم المقبل.

 

وأحرز النجم الأرجنتيني هدف برشلونة الأول في مرمى سلتا فيغو في الحصة الأولى من المباراة، قبل أن يعيد سانتي مينا النتيجة إلى التعادل قبل نهاية الشوط، وعاد الأخير إلى تسجيل هدف قاتل قبل دقيقتين من النهاية ليقود الضيوف إلى فوز نادر على ملعب "كامب نو".

 

ولم يجدد ليونيل ميسي عقده مع برشلونة، رغم أنه يبدو أكثر سعادة منذ عودة جوان لابورتا إلى رئاسة النادي الكاتالوني شهر مارس الماضي، إذ ظهر الأرجنتيني للمرة الأولى وهو يصوت في انتخابات رئاسة برشلونة، كما وجه له لابورتا حديثاً عاطفياً في يوم تنصيب الأخير عندما طالبه بالبقاء مع برشلونة.

 

وفجر ميسي (33 عاماً) مفاجأة من العيار الثقيل في شهر  آب من العام الماضي وذلك عندما طلب من النادي السماح له بالانتقال بعد الخسارة الكارثية أمام بايرن ميونخ 8-2 في دوري أبطال أوروبا، وهي الخطوة التي أشعلت الأجواء وسط النادي الكاتالوني، إذ نجحت حملة حجب الثقة عن الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو ببلوغ أكثر من 20 ألف صوت في عدد هو الأكبر بتاريخ حملات حجب الثقة بتاريخ النادي، ما أدى إلى استقالة بارتوميو من منصبه شهر أكتوبر الماضي.

 

وانتشرت أخبار في وسائل إعلام كاتالونية مطلع الشهر الجاي حول اتفاق ميسي مع لابورتا على تمديد تعاقده مع النادي لمدة عامين وبعدها ينتقل إلى أميركا لمواصلة مسيرته الاحترافية قبل الاعتزال.

المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2021-05-17
15:00 | 2021-05-16
11:00 | 2021-05-16
08:00 | 2021-05-16
05:00 | 2021-05-16
02:00 | 2021-05-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website