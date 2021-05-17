22
o
بيروت
23
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
21
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
انا جاهز لـ"معركة الأبطال"... هذا ما قاله مدرب تشيلي
Lebanon 24
17-05-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال الألماني توماس توخيل مدرب تشلسي إنه لم يفقد الثقة في لاعبيه عقب الخسارة 1-صفرمن ليستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، مشيرا إلى أنه سيستجمع قواه من أجل معركة التأهل لدوري أبطال أوروبا.
وقاد توخيل تشلسي إلى نهائي دوري الأبطال وساعده في التقدم بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز عقب تسلم المهمة من فرانك لامبارد في يناير الماضي، لكنه أصبح تحت ضغط عقب هزيمتين متتاليتين.
وبعد الخسارة المفاجئة من أرسنال الأسبوع الماضي أصبح في رصيد تشلسي 64 نقطة بالمركز الرابع متقدما بنقطة واحدة على ليفربول مع تبقي مباراتين.
وأبلغ المدرب الألماني موقع تشلسي على الإنترنت "هذه المجموعة قوية ولا يوجد سبب للتشكيك في اللاعبين وبذلنا جهدا جيدا للتقدم من المركز العاشر للرابع والوصول لنهائي كأس الاتحاد ونهائي دوري الأبطال".
وأضاف "لدينا قوة كافية للتعامل مع هذه المواقف والتحديات وهذا ليس سهلا لكنه من الممتع وهناك الكثير من الفرق تطاردنا".
وسيستضيف تشلسي منافسه ليستر صاحب المركز الثالث، الثلاثاء، قبل زيارة أستون فيلا الأحد في ختام الدوري.
وسيلتقي مع مانشستر سيتي في نهائي دوري الأبطال يوم 29 مايو في بورتو.
المصدر: "سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
موقف مفاجئ لعون من الحريري: اهلا فيك وناطرينك
Lebanon 24
موقف مفاجئ لعون من الحريري: اهلا فيك وناطرينك
01:00 | 2021-05-17
17/05/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة نادين نسيب نجيم بالشورت تعرضها للانتقادات: أحد المتابعين "يمكن ناسية البنطلون".. هكذا ردت عليه (صور)
Lebanon 24
إطلالة نادين نسيب نجيم بالشورت تعرضها للانتقادات: أحد المتابعين "يمكن ناسية البنطلون".. هكذا ردت عليه (صور)
02:00 | 2021-05-17
17/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم فلسطيني بعد رسالة واضحة لحزب الله
Lebanon 24
تعميم فلسطيني بعد رسالة واضحة لحزب الله
01:15 | 2021-05-17
17/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار للبنانيين بشأن أزمة البنزين
Lebanon 24
خبر سار للبنانيين بشأن أزمة البنزين
23:31 | 2021-05-16
16/05/2021 11:31:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
Lebanon 24
بعد معلومات عن إطلاق مصرف لبنان لمنصة الصيرفة.. هذا ما سجله الدولار عصراً
10:28 | 2021-05-17
17/05/2021 10:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2021-05-17
رحيل كومان عن برشلونة "مؤكد".. من البديل؟
08:00 | 2021-05-17
تغيير موعد مباراة "ريال مدريد" في الجولة الحاسمة للدوري الإسباني!
05:00 | 2021-05-17
"معجزة كروية".. أليسون يسجل هدف الفوز لليفربول في الثواني الأخيرة! (فيديو)
02:00 | 2021-05-17
ميسي لعب آخر مبارياته في ملعب "كامب نو"؟!
15:00 | 2021-05-16
ريال مدريد يجتمع بأليجري لخلافة زيدان
11:00 | 2021-05-16
هل يكون تشافي مدرب برشلونة الموسم المقبل؟
فيديو
تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"
Lebanon 24
تفاصيل تُكشف للمرة الاولى عن محاولة إغتيال عادل امام على يد القذافي.. وفيديو نادر لـ"الزعيم"
09:25 | 2021-05-17
17/05/2021 21:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
Lebanon 24
في المتوسّط.. اكتشاف بقايا "وحش بحري" عملاق! (فيديو)
08:00 | 2021-05-17
17/05/2021 21:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك كما لم تعرفوها.. مصعد زجاجي بالكامل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة (فيديو)
Lebanon 24
نيويورك كما لم تعرفوها.. مصعد زجاجي بالكامل لمشاهدة معالم المدينة الساحرة (فيديو)
03:30 | 2021-05-17
17/05/2021 21:58:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact