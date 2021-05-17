المنتخب البلجيكي يعلن قائمة لاعبيه لبطولة أمم أوروبا

أعلن روبيرتو مارتينيز مدرب المنتخب البلجيكي اليوم الاثنين، قائمة تضم 26 لاعبا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم الشهر المقبل.وجاءت التشكيلة على النحو التالي:- في حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد) سيمون مينيوليه (كلوب بروج) ماتز سيلس (ريسينغ ستراسبورغ).- في خط الدفاع: توبي ألدرفيرلد (توتنهام هوتسبير) ديدريك بوياتا (هيرتا برلين) تيموثي كاستاني (ليستر سيتي) جيسون ديناير (أولمبيك ليون) توماس مونييه (بروسيا دورتموند) توماس فرمالين (فيسيل كوبي) يان فرتونن (بنفيكا).- في خط الوسط: ناصر شاذلي (اسطنبول باشاك شهر) كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) لياندر دندونكر (ولفرهامبتون واندرارز) تورجان هازارد وأكسل فيتسل (بوروسيا دورتموند) دينيس برات ويوري تيلمانس (ليستر سيتي) هانز فاناكن (كلوب بروج).- في خط الهجوم: ميشي باتشواي وكريستيان بنتيكي (كريستال بالاس) يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد) جيريمي دوكو (ستاد رين) إيدن هازارد (ريال مدريد) روميلو لوكاكو (إنتر ميلان) دريس ميرتنز (نابولي) لياندرو تروسار (برايتون أند هوف ألبيون).تير شتيغن يغيب عن المنتخب الألماني في أمم أوروبا بسبب الإصابةوتنافس بلجيكا، متصدرة تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في آخر ثلاث سنوات، في المجموعة الثانية كل من الدنمارك وفنلندا وروسيا، وتبدأ مشوارها أمام روسيا في سان بطرسبورغ في الـ12 من حزيران.وبلجيكا أول دولة من 24 دولة مشاركة في بطولة أوروبا تعلن عن تشكيلتها النهائية المؤلفة من 26 لاعبا كما اختار مارتينيز 11 لاعبا في وضع الاستعداد.