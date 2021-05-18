رياضة

من بينها 6 فرق إنكليزية.. "لا مفاجآت" بترتيب أعلى أندية العالم قيمة

Lebanon 24
18-05-2021 | 09:00
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دراسة جديدة صنفت أعلى 50 ناديا على مستوى العالم من حيث قيمة العلامة التجارية، حيث حافظ ريال مدريد الإسباني على الصدارة للعام الثالث على التوالي.

 

ووفقا لمؤسسة "براند فينانس" المعنية بحساب قيم أكبر العلامات التجارية في العالم، فقد جاء ريال مدريد في المرتبة الأولى بعلامة تجارية قدرت قيمتها بـ1.276 مليار يورو.

 

وقال تقرير المؤسسة إن مشاركات الفريق الملكي اللافتة في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الماضية، كانت عاملا رئيسيا في رفع قيمة علامته التجارية.

 

وخلال الـ7 سنوات الماضية، حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

 

وضمت القائمة 5 أندية فقط تخطت علاماتها التجارية حاجز المليار يورو، هي ريال مدريد وغريمه الإسباني برشلونة، ثم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي الإنكليزيان وبايرن ميونيخ الألماني.

 

وضمت قائمة الأندية العشرة صاحبة العلامات التجارية الأعلى قيمة، 6 أندية إنكليزية، فيما غابت عنها الأندية الإيطالية تماما، وجاء ترتيبها كالتالي:

 

1. ريال مدريد: 1.276 مليار يورو.

 

2. برشلونة: 1.266 مليار يورو.

 

3. مانشستر يونايتد: 1.130 مليار يورو.

 

4. مانشستر سيتي: 1.118 مليار يورو.

 

5. بايرن ميونيخ: 1.068 مليار يورو.

 

6. ليفربول الإنكليزي: 973 مليون يورو.

 

7. باريس سان جرمان الفرنسي: 887 مليون يورو.

 

8. تشلسي الإنكليزي: 769 مليون يورو.

 

9. توتنهام هوتسبير الإنكليزي: 723 مليون يورو.

 

10. أرسنال الإنكليزي: 675 مليون يورو.

المصدر: سكاي نيوز
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