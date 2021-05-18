فيديو يكشف عن تحرك داخل منزل رونالدو في إيطاليا.. ماذا يجري؟

ذكرت صحيفة "فوتبول إيطاليا" في تقرير لها أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، قريب من مغادرة صفوف "السيدة العجوز" عقب نهاية الموسم الجاري.



ونشرت الصحيفة الإيطالية مقطع فيديو يظهر فيه بعض الرجال وهم ينقلون سيارات رونالدو من منزله في تورينو، على شاحنة تتبع لشركة "Rodo Cargo" البرتغالية ومقرها في العاصمة لشبونة.



وأوضحت الصحيفة أن وصول هذه السيارات في عام 2018 كان علامة على انتقال رونالدو إلى يوفنتوس قادما من ريال مدريد، مضيفة أن رؤية السيارات تغادر منزله تؤكد شائعات قرب رحيله عن تورينو.

#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona 🏎️👀



— Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021

Vuol dire tutto? Vuol dire niente? 🤔(Video @persemprecalcio

وكانت دولوريس أفيرو، والدة رونالدو، قالت إنها ستحاول إقناع نجلها بالعودة إلى صفوف سبورتينغ لشبونة، لكن وكيله خورخي مينديز استبعد إمكانية اتخاذ هذه الخطوة.



وغادر البرتغالي رونالدو عاصمة بلاده لشبونة وهو في سن الـ17 عاما، حيث انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي، ومنه إلى ريال مدريد الإسباني، ثم إلى يوفنتوس الإيطالي.