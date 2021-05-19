"إيليفين فوتبول برو" بطلاً لدوري الشابات لكرة القدم (فيديو)

توّج فريق "ايلفين فوتبول برو" بلقب بطولة دوري فرق الشابات (دون 19 عاما) بكرة القدم للمرّة الأولى بفوزه في المباراة النهائية على "نجوم الرياضة" 4-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، على ملعب "النجمة"، في ختام الدورة الرباعية للبطولة.



وسلّم رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم، هاشم حيدر، كأس البطولة لكابتن الفريق كريستي معلوف، بحضور الامين العام جهاد الشحف وعضو اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة الكرة النسائية جورج سولاج، وتسلمت لاعبة "ايلفين فوتبول برو" ايفلينا حداد جائزة هدافة البطولة برصيد 30 هدفاً.وفي مجريات المباراة تقدم "نجوم الرياضة" بهدف اللاعبة لين بو نصر الدين في الدقيقة 21، وعادلت اللاعبة سيرينا منصور النتيجة في الدقيقة 35 وسجلت كريستي معلوف الهدف الثاني لـ"إيليفن برو في الدقيقة 38".وفي الشوط الثاني، عززت ساشا جعجع النتيجة لـ"إيليفن فوتبول" بتسجيلها الهدف الثالث في الدقيقة 57، وقلصت هبة علوش النتيجة 3-2 في الدقيقة 58 بتسجيلها الهدف الثاني لـ"نجوم الرياضة"، وفي الدقيقة 80 أضافت كريستي معلوف الهدف الرابع لـ"إيليفن برو" لتنتهي المباراة 4-2.

وقاد المباراة الحكم الرئيسي دموع البقار وعاونتها بيريسا نصر وجنى حيدر وراقبتها زينب الحلبي.

وعلى ملعب "الشرق"، فاز فريق "الصفاء" 2-0 على فريق "الإخاء الأهلي" ليحتل مركز الوصافة، سجل الأهداف اللاعبة رايتشل ناصيف في الدقيقة 57 وآية البخاري في الدقيقة 61.



وتصدّر "ايليفن فوتبول" ترتيب الدورة الرباعية بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط يليه "الصفاء" (6) و"نجوم الرياضة" (3) و"الاخاء الاهلي عاليه" من دون اي نقطة.



وكان فريق "نجوم الرياضة" قد تصدر ترتيب المجموعة الاولى في المرحلة الاولى برصيد 29 نقطة من 9 انتصارات وتعادلين يليه "الصفاء" ثانيا (26 نقطة) بثمانية انتصارات وتعادلين وخسارة واحدة، فيما تصدر "ايليفن فوتبول برو" المجموعة الثانية برصيد 30 نقطة بالعلامة الكاملة.