لاعبا "مان يونايتد" يحملان علم فلسطين بعد نهاية مباراة فريقهما أمام "فولهام" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لثنائي هجوم "مانشستر يونايتد" يرفعان علم فلسطين بعد نهاية مباراة فريقهما أمام الضيف فولهام ضمن الجولة الـ37 من "البريميرليغ".



ويظهر في الفيديو المتداول بعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، الفرنسي بول بوغبا يأخذ علم فلسطين من أحد الحاضرين على المدرجات بعد السماح لعدد محدد من الجماهير بحضور آخر جولتين من المسابقة.

🎥 بول بوغبا هو من أخذ علم فلسطين من أحد المشجعين بالمدرجات وقام برفعه بالملعب ❤️ pic.twitter.com/6nSJgYunTx

— E P L W O R L D (@EPLworld) May 18, 2021





ورفع بوغبا علم فلسطين رفقة الإيفواري أماد ديالو تراوري، وجابا به ملعب "أولد ترافورد" معقل "اليونايتد" أثناء قيام لاعبي "الشياطين الحمر" بتحية الجماهير.

بوغبا وأماد بدون خجل وبكل وضوح مع علم فلسطين في "أولد ترافرود"، هؤلاء اللاعبين سيخلدون، أما من يتحدثون بخجل فلا مكان لهم في ذاكرة الشعوب الحرة.#فلسطين #فلسطين_تنتفض #القدس_تنتفض #القدس_أقرب #القدس#غزة #سيف_القدس #انقذوا_حي_الشيخ_جراح#حسن_عطيه #Hasanatieh pic.twitter.com/497OSFVcKV

— Hasan Atieh (@HasanAtieh1) May 18, 2021

وتقدم أصحاب الأرض عن طريق الأوروغوياني إدينسون كافاني في الدقيقة الـ15، وعادل جو برايان النتيجة لفولهام في الدقيقة الـ76 من عمر اللقاء.

وبهذا التعادل، رفع "اليونايتد" رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع "فولهام" رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".