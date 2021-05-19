صفقة تبادلية مرتقبة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني عن احتمالية إبرام صفقة تبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، تقضي بعودة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى صفوف الروخي بلانكوس.ووفقًا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية، فإن إدارة النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا أبدت ترحيبها بعقد صفقة تبادلية مع أتلتيكو لتعزيز خط الهجوم.وأضافت الصحيفة أن الصفقة تقضي بعودة النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى أتلتيكو مدريد، على أن ينضم النجم البرتغالي جواو فيليكس إلى تشكيلة الفريق الكتالوني.وكان غريزمان قد انتقل إلى قلعة كامب نو في صيف عام 2019، في حين قام النادي المدريدي بتعويض رحيله عن طريق ضم جواو فيليكس من صفوف بنفيكا.