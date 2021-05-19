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رياضة
يوفنتوس يرفع كأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه
Lebanon 24
19-05-2021
|
18:10
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توج يوفنتوس بلقب بطل كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على أتلانتا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب "مابي" في مدينة ريجيو اليوم الأربعاء.
وسجل هدفي "السيدة العجوز" السويدي ديان كولوسيفسكي وفيدريكو كييزا في الدقيقتين 31 و73 على الترتيب، فيما سجل هدف أتلانتا الوحيد الأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقة الـ41 من عمر اللقاء.
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