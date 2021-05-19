رياضة

يوفنتوس يرفع كأس إيطاليا للمرة الـ14 في تاريخه

Lebanon 24
19-05-2021 | 18:10
A-
A+
Doc-P-824902-637570699775001777.jpeg
Doc-P-824902-637570699775001777.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توج يوفنتوس بلقب بطل كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على أتلانتا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية التي استضافها ملعب "مابي" في مدينة ريجيو اليوم الأربعاء.
وسجل هدفي "السيدة العجوز" السويدي ديان كولوسيفسكي وفيدريكو كييزا في الدقيقتين 31 و73 على الترتيب، فيما سجل هدف أتلانتا الوحيد الأوكراني روسلان مالينوفسكي في الدقيقة الـ41 من عمر اللقاء.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2021-05-20
16:00 | 2021-05-19
14:00 | 2021-05-19
11:00 | 2021-05-19
08:00 | 2021-05-19
05:00 | 2021-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website