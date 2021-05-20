رياضة

"سان جيرمان" بطلاً لكأس فرنسا للمرة الـ14 في تاريخه (فيديو)

Lebanon 24
20-05-2021 | 08:00
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توّج نادي "باريس سان جيرمان" بلقب كأس فرنسا لكرة القدم، بعد تغلّبه على "موناكو" بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما على أرضية ملعب "ستاد دو فرانس" في العاصمة باريس، أمس الاربعاء.

وسجل هدفي "سان جيرمان"، الأرجنتيني ماورو إيكاردي وكيليان مبابي في الدقيقتين 19 و81 على الترتيب.

وهذه المرة الـ14 التي يتوج فيها "سان جيرمان" بالكأس المحلية، ليعزز تصدره لقائمة أكثر الأندية تتويجا بكأس فرنسا.

في المقابل، فشل "موناكو" في تحقيق لقبه السادس في المسابقة بعد 30 عاماً على تحقيقه لقبه الأخير عام 1991.

🎵 CAMPEONES, CAMPEONES, OLE, OLE, OLE! pic.twitter.com/Y4SpDKLy8Q

 

المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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