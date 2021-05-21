رياضة

استبعاد كولومبيا من تنظيم "كوبا أميركا".. ما السبب؟

Lebanon 24
21-05-2021 | 17:00
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قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونيمبول)، نقل مباريات "كوبا أميركا" التي كان من المفترض إقامتها في كولومبيا إلى خارج البلاد، بسبب الاحتجاجات المحلية.

 

وقال "الكونيمبول" في بيان: "نؤكد إقامة كوبا أميركا 2021، وفي الأيام المقبلة سنعلن عن مكان إقامة المباريات التي تستضيفها كولومبيا".

 

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة التي تنطلق الشهر المقبل.

 

وفي وقت سابق، أعلن وزير الرياضة الكولومبي إرنستو لوسينا أن بلاده قررت التقدم بطلب لاتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم من أجل تأجيل "كوبا أميركا" حتى تتمكن الجماهير من العودة إلى المدرجات.

 

البطولة التي تنطلق في بوينس أيرس في 13 حزيران المقبل، كانت ستقام في دولتين لأول مرة منذ انطلاقها قبل 105 أعوام، هما الأرجنتين وكولومبيا.

 

وكان من المقرر أن تستضيف كولومبيا 15 مباراة منها النهائي في العاشر من يوليو، بينما تقام 13 مباراة في الأرجنتين.

 

وقبل أيام عرضت الأرجنتين تنظيم البطولة بمفردها بعد أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كولومبيا، التي انطلقت في نهاية نيسان وأدت إلى مقتل 15 شخصا على الأقل.

 

ونقل "الكونيمبول" عدة مباريات في "كوبا ليبرتادوريس" و"كوبا سود أميركانا" من كولومبيا إلى باراغوي والإكوادور.

 

وقال لوسينا في بيان: "الحكومة الكولومبية ستتقدم بطلب رسمي إلى اتحاد أميركا الجنوبية عبر الاتحاد الكولومبي لتأجيل كوبا أميركا. نعتقد أن أهم شيء لبطولة بهذه المكانة هو حضور الجماهير".

 

وتابع: "في الوقت الحالي من المستحيل حضور الجماهير، وهو ما يعني أنها لن تكون البطولة التي نحلم بها".

 

وأشار الوزير إلى أنه "يجب تأجيل البطولة حتى يتم السماح بحضور 50 بالمئة على الأقل من سعة الملاعب، لكن القرار الأخير سيكون بيد الكونيمبول".

 

وكان من المفترض إقامة البطولة العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا.

المصدر: سكاي نيوز
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