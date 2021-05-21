من سيفوز في سباق موناكو؟

يعتقد سائق الفورمولا 1 في فريق مكلارين لاندو نوريس ان فريق فيراري مرشّح بارز للفوز بجائزة موناكو الكبرى التي تقام في نهاية الأسبوع الحالي والتي هي المرحلة الخامسة من البطولة. وقال نوريس للصحافيين: "في بداية الأسبوع قمت بإرسال رسالة نصية إلى كارلوس ساينز (سائق فيراري وزميله السابق في مكلارين) وقلت له ستفوز بالسباق. لقد قلت دائمًا أن فيراري قوية بشكل لا يصدق في المنعطفات وحلبة موناكو مليئة بها".تجدر الإشارة ان فيراري قد تصدرت حصة التجارب الحرة الثانية.