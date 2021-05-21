رياضة

"فيفا" يعلن موعد انطلاق كأس العالم للسيدات 2023

Lebanon 24
21-05-2021 | 14:00
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أعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إن بطولة كأس العالم للسيدات 2023 التي تقام في أستراليا ونيوزيلندا، ستنطلق في 20 تموز المقبل وتستمر إلى 20 آب المقبل، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز". 

وذكر "فيفا" إن ملحق التصفيات الذي يحدد آخر 3 بطاقات مؤهلة لكأس العالم سيقام في الفترة من 17-23 شباط في العام نفسه.

ويستضيف إستاد "إيدن بارك" في أوكلاند المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2023، بينما يقام النهائي بإستاد أستراليا في سيدني.

ومع هذا، تستضيف مدن ملبورن وبرزبين وأديليد وبيرث مباريات في كأس العالم التي يشارك فيها 32 فريقاً لأول مرة، بالإضافة إلى دونيدن وهاميلتون وولنغتون في نيوزيلندا.

ووفقاً لـ"رويترز"، تستضيف كل من أستراليا ونيوزيلندا مباراة واحدة في الدور قبل النهائي وسيعلن عن الجدول الكامل للمباريات في وقت لاحق من العام الحالي.
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