أندريا بيرلو يحسم مسألة بقائه مع يوفنتوس.. هذا ما قاله

سجّل فريق "يوفنتوس" انجازاً جديداً في سجلاته بعد الفوز بكأس إيطاليا على حساب أتالانتا، وهو الأمر الذي عزّز من معنويات اللاعبين ضمن الفريق.وفي ما خصّ المدرب أندريا بيرلو، فإن الأنظار تتجه إلى إمكانية بقائه على رأس قيادة "يوفنتوس" في الموسم المقبل.وإزاء هذا الأمر، خرج بيرلو بتصريح جديد كشف فيه موقف هام بشأن هذا الأمر، وقال رداً على سؤال عما إذا كان يرغب في البقاء ضمن مركزه الحالي: بالطبع سأؤكد رغبتي في البقاء كمدرب ليوفنتوس الذي أحب، وسيكون لاحقاً هو المسؤول عن اتخاذ القرار بشأن ذلك، لكني أود الاستمرار معه"، وفق ما ذكر موقع "sport24.lefigaro".وكان بيرلو رفع بيرلو الكأس الثانية هذا الموسم، بعد كأس السوبر الإيطالي، إلا أن عامه كان معقداً بسبب الصعود والهبوط الذي مر به في دوري الدرجة الأولى، والذي يحتل فيه حالياً المركز الـ5، قبل جولة واحدة على انتهاء الموسم.ويحتاج "اليوفي" للفوز في الجولة الأخيرة، على ملعب بولونيا، وانتظار تعثر أي من ميلان أو نابولي، من أجل التأهل للنسخة القادمة من دوري أبطال أوروبا.ومع هذا، فقد أقرّ أندريا بيرلو، الذي لعب بقميص يوفنتوس من 2011 إلى 2015، بأنه رغم كونه مدرباً الآن، إلا أنه يرغب في أن يكون قادراً على اللعب، ومواصلة المنافسة كلاعب كرة قدم.