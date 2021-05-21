رياضة

كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.. "الأنصار" يحقق فوزاً جديداً

Lebanon 24
21-05-2021 | 15:54
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استهل فريق "الانصار"، بطل لبنان، مشواره في مسابقة "كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم" لسنة 2021، بالفوز على فريق "مركز بلاطة" الفلسطيني 2 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية في العاصمة الاردنية عمان.

وسجل اصابتي الفوز لـ"الزعيم الأخضر" محمود كجك بطريقة أكروباتية وحسن معتوق في الدقيقتين 72 و94، في حين تعادل فريق "العهد" حامل اللقب في النسخة الأخيرة 2019 مع "الوحدة" السوري سلبا 0 - 0، على ملعب الشيخ علي بن محمد آل خليفة في البحرين.

وتقام تصفيات المجموعتين في منطقة غرب آسيا بطريقة التجمع في كل من الاردن والبحرين.
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