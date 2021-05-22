رياضة

عائلة ميسي تدفعه للرحيل عن برشلونة.. وهذه كل التفاصيل

Lebanon 24
22-05-2021 | 05:00
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يتعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لضغوط من عائلته من أجل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، وفقا لما أفادته صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن أسرة ميسي تشجعه على الرحيل وعدم التجديد للنادي الكتالوني والذهاب للعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم المقبل، لأنهم معجبون بأسلوب الحياة في باريس.


وينتهي العقد الذي يربط ميسي ببرشلونة في 30 حزيران المقبل، ولم يحسم بعد النجم الأرجنتيني موقفه من الرحيل أو الاستمرار مع النادي حتى الآن.

وأوضحت الصحيفة أن عائلة ميسي ترغب في التواجد بالقرب من عائلات اللاعبين الأرجنتينيين الآخرين في باريس مثل ماورو إيكاردي ولياندرو باريديس وآنخيل دي ماريا.

 

PSG : les proches de Lionel Messi le poussent vers Paris

➡️ https://t.co/cfNWRXVkzW pic.twitter.com/RLP7PkXULI



وليست هذه المرة الأولى التي تلعب خلالها عائلة ميسي دورا في تحديد مصير النجم البالغ 33 عاما، حيث كان قريبا من مغادرة أسوار "الكامب نو" إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي، لكنه تراجع بعد طلب عائلته البقاء في برشلونة.

وفي حال قرر ميسي الاستمرار في برشلونة سيكون عليه تخفيض راتبه السنوي بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها النادي في ظل جائحة فيروس كورونا، بالمقابل سيقدم النادي الباريسي عرضا ماليا أعلى لضم الأرجنتيني.

المصدر: وكالات
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