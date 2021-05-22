في سباق موناكو... الفيراري ينطلق أولا

أحرز سائق فريق فيراري شارل لوكلير المركز الأول في التجارب التأهيلية لجائزة موناكو الكبرى، المرحلة الخامسة من موسم 2021 في الفورمولا وان، على الرغم من اصطدامه بالحائط قبل ثواني من نهاية السباق.



وسجل لوكلير اسرع وقت وهو 1:10:346 دقيقة بينما حل في المركز الثاني سائق فريق رد بل ماكس فرستابن بفارق 0.230 ثانية، وفي المركز الثالث سائق فريق مرسيدس فالتيري بوتاس بفارق 0.255 ثانية. يُذكر أن سائق فريق هاس ميك شوماخر غاب عن التجارب التأهيلية بعد أن تعرض لحادث قوي دمر الجزء اليسار من سيارته.