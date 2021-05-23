تعادل لبنان وفيتنام سلبا في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم لكرة الصالات

تعادل منتخبا لبنان وفيتنام سلبا 0 - 0، في المباراة التي أجريت بينهما عصر اليوم في مدينة الشارقة الاماراتية، في ذهاب الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم في كرة الصالات التي تستضيفها ليتوانيا.ويلتقي المنتخبان إيابا في القاعة عينها، السادسة عصر بعد غد الثلاثاء.