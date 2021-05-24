مدرب تشيلسي: الحظ وحده من صعد بنا إلى دوري أبطال أوروبا

قال توماس توخيل، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنكليزي، إن الحظ وحده ما صعد بفريقه إلى دوري أبطال أوروبا، في اليوم الختامي لمباريات الدوري الإنكليزي "البريمر ليغ".

وتلقى تشيلسي خدمة من غريمه اللدود توتنهام هوتسبر، بفوزه ليستر سيتي، رغم خسارة البلوز من أستون فيلا، لكن خسارة ليستر سيتي جعلته مؤهلا لمقعد دوري أبطال أوروبا.



كان فريق توخيل على وشك فقدان المركز الرابع في الدوري الإنكليزي الممتاز في المراحل الأخيرة من خاتمة دراماتيكية للموسم.وتأخروا في فيلا بارك حيث هدفت المباراة الافتتاحية لبرتراند تراوري وركلة الجزاء التي نفذها أنور الغازي على البلوز.وقلص مدافع تشيلسي بن تشيلويل الفارق قبل 20 دقيقة على النهاية.ولكن مع فوز كل من المنافسين الأربعة الأوائل ليفربول وليستر مع اقتراب الوقت، كان تشيلسي يتجه نحو كارثة.ولكن تلقى شباك ليستر 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدفين أمام توتنهام على ملعب كينغ باور، مما يضمن أن تشيلسي سيحتل المركز الرابع - نقطة واحدة فوق ليستر سيتي صاحب المركز الخامس.واعترف توخيل مدرب البلوز بأنه يشعر بالارتياح للحصول على يد مساعدة من توتنهام، قائلا "نحن محظوظون أن توتنهام قام بالمهمة نيابة عنا، جئنا للفوز ولإثارة أي شكوك للجانب ولم يكن ذلك ممكنا"، بحسب صحيفة "صن داي" البريطانية.وتابع بقوله "علمت قبل ثلاث أو أربع دقائق من انتهاء مباراتنا أنهم وصلوا إلى المراكز الأربعة الأولى، لأن المباراة في ليستر كانت قد انتهت قبل ذلك بقليل وكان من الواضح أننا نجحنا".واستمر بقوله "لم نستعد لهذه المناسبة اليوم بصورة جيدة، كان من الصعب علينا خلق الفرص أمام أستون فيلا، لكن ما زلنا فريقًا شابًا ونحاول تطويره وجعله أفضل، كنا بحاجة إلى العديد من الشباك النظيفة للتغلب على هذا النقص في رباطة الجأش والدقة، واليوم تنازلنا عن لا شيء وجعلنا العودة صعبة".وعلى الرغم من سلسلة الهزائم الثلاث الأخيرة في آخر أربع مباريات في جميع المسابقات، إلا أن توخيل واثق من أن إنهاء الدوري في المراكز الأربعة الأولى سيكون بمثابة دفعة كبيرة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت ضد مانشستر سيتي.وإذا كان تشيلسي قد غاب عن المراكز الأربعة الأولى، لكان عليه الفوز على بطل الدوري الإنكليزي الممتاز في بورتو للتأهل إلى مسابقة الأندية الأوروبية.