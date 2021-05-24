رياضة

لأول مرة منذ 2011.. ليل يتوج بلقب الدوري الفرنسي

Lebanon 24
24-05-2021 | 05:00
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توج ليل بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لأول مرة منذ 2011 بعد انتصاره 2-1 على أنجيه في الجولة الأخيرة ليصبح الفريق الثاني الذي يكسر هيمنة باريس سان جيرمان منذ 2013.

 

وافتتح جوناتان ديفيد التسجيل ثم هز بوراك يلماظ الشباك من ركلة جزاء ليرتفع رصيد فريق المدرب كريستوف جالتييه إلى 83 نقطة متقدما بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان، الفائز بسبعة من ثمانية ألقاب قبل هذا الموسم، الذي تغلب 2-صفر مضيفه بريست.

 

وضمن موناكو المركز الثالث برصيد 78 نقطة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا رغم تعادله بدون أهداف مع مضيفه لانس إذ استفاد من خسارة أولمبيك ليون على أرضه 3-2 أمام نيس. وأنهى ليون الموسم في المركز الرابع وله 76 نقطة.

 

وتعادل أولمبيك مرسيليا 1-1 مع مضيفه ميتز بعد احتساب الحكم ركلتي جزاء في الدقيقتين السابعة و14 من الوقت بدل الضائع.

 

واحتل مرسيليا المركز الخامس برصيد 59 نقطة ليتأهل إلى الدوري الأوروبي فيما ضمن ستاد رين سادس الترتيب مكانه في دوري الاتحاد الأوروبي الجديد (كونفرانس) بعد تغلبه 2-صفر على نيم.

 

وأنهى نانت الموسم في المركز 18 عقب خسارته 2-1 أمام مونبلييه ليخوض الملحق ضد تولوز فيما هبط نيم وديجون إلى الدرجة الثاني.

 

وترقى تروا وكليرمون إلى دوري الأضواء.

 

المصدر: سكاي نيوز
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