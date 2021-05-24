رياضة

قبل جولة من النهاية.. "الهلال" بطلاً للدوري السعودي لكرة القدم

Lebanon 24
24-05-2021 | 08:00
A-
A+
Doc-P-826306-637574436566457852.jpg
Doc-P-826306-637574436566457852.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حسم نادي "الهلال" لقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2020 -2021، بعد فوزه على مضيفه "التعاون" بهدف من دون مقابل، أمس الأحد، في افتتاح الجولة الـ29 قبل الأخيرة من عمر المسابقة.

ويدين "الهلال" بفوزه لنجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الخامسة.

وبهذا الانتصار الثمين، رفع "الهلال" رصيده إلى 58 نقطة، ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية المسابقة بعد أن وسع الفارق إلى 4 نقاط مع أقرب مطارديه "الشباب" والذي حقق فوزا عريضاً على مضيفه "الفيصلي" بنتيجة 5-1.

وهذا اللقب هو الثاني على التوالي لـ"الهلال والـ17 في تاريخه كبطل للدوري والـ62 في مختلف المسابقات.

د5' هدف لـ الهلال! ⚽#غوميز يفتتح التسجيل#التعاون 0 : 1 #الهلال

#التعاون_الهلال
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/GiV3ciUwn1

أنا #الهلال 💙 🎼#الهلال_بطل_الدوري_2021 pic.twitter.com/oAITwZLvUT

🎥 | لاعبو #الهلال يحتفلون مع فهد المفرج .#الهلال_بطل_الدوري_2021 pic.twitter.com/0INog0hD2I

🎥 | البريك يشير الى 62 بطولة في مسيرة #الهلال .#الهلال_بطل_الدوري_2021 pic.twitter.com/TFBqk9KepX

 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-05-25
14:00 | 2021-05-25
13:08 | 2021-05-25
11:00 | 2021-05-25
08:00 | 2021-05-25
05:00 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website