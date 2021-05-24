قبل جولة من النهاية.. "الهلال" بطلاً للدوري السعودي لكرة القدم

حسم نادي "الهلال" لقب بطل الدوري السعودي لكرة القدم موسم 2020 -2021، بعد فوزه على مضيفه "التعاون" بهدف من دون مقابل، أمس الأحد، في افتتاح الجولة الـ29 قبل الأخيرة من عمر المسابقة.



ويدين "الهلال" بفوزه لنجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الخامسة.

وبهذا الانتصار الثمين، رفع "الهلال" رصيده إلى 58 نقطة، ليحسم اللقب قبل جولة من نهاية المسابقة بعد أن وسع الفارق إلى 4 نقاط مع أقرب مطارديه "الشباب" والذي حقق فوزا عريضاً على مضيفه "الفيصلي" بنتيجة 5-1.

وهذا اللقب هو الثاني على التوالي لـ"الهلال والـ17 في تاريخه كبطل للدوري والـ62 في مختلف المسابقات.

د5' هدف لـ الهلال! ⚽#غوميز يفتتح التسجيل#التعاون 0 : 1 #الهلال



— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 23, 2021

أنا #الهلال 💙 🎼#الهلال_بطل_الدوري_2021 pic.twitter.com/oAITwZLvUT

— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 23, 2021

🎥 | لاعبو #الهلال يحتفلون مع فهد المفرج .#الهلال_بطل_الدوري_2021 pic.twitter.com/0INog0hD2I

— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 23, 2021

🎥 | البريك يشير الى 62 بطولة في مسيرة #الهلال .#الهلال_بطل_الدوري_2021 pic.twitter.com/TFBqk9KepX