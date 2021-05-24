الدوري الإنكليزي.. "ليفربول" و"تشيلسي" يتأهلان إلى "الأبطال"!

تأهل فريقا "ليفربول" و"تشيلسي" لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما احتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.
وتغلب "ليفربول" 2-0 على ضيفه "كريستال بالاس"، فيما خسر "تشيلسي" 1-2 أمام مضيفه "أستون فيلا"، لكنه استفاد من هدية جاره "توتنهام هوتسبير"، الذي أطاح بآمال مضيفه "ليستر سيتي" في الصعود لدوري الأبطال، بعدما تغلب عليه 4-2 في الوقت القاتل.
وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز "مانشستر سيتي" 5-0 على ضيفه "إيفرتون"، و"أرسنال" على ضيفه "برايتون" 2-0، و"نيوكاسل" على مضيفه "فولهام" بنفس النتيجة، و"ليدز يونايتد" على ضيفه "ويست بروميتش ألبيون" 3"-"1، و"وست هام يونايتد" على ضيفه "ساوثهامبتون" 3-0، و"مانشستر يونايتد" على مضيفه و"ولفرهامبتون" 2-1، و"شيفيلد يونايتد" على ضيفه "بيرنلي" 1-0.