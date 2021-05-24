الدوري الإنكليزي.. "ليفربول" و"تشيلسي" يتأهلان إلى "الأبطال"!

تأهل فريقا "ليفربول" و"تشيلسي" لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، بعدما احتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.



وتغلب "ليفربول" 2-0 على ضيفه "كريستال بالاس"، فيما خسر "تشيلسي" 1-2 أمام مضيفه "أستون فيلا"، لكنه استفاد من هدية جاره "توتنهام هوتسبير"، الذي أطاح بآمال مضيفه "ليستر سيتي" في الصعود لدوري الأبطال، بعدما تغلب عليه 4-2 في الوقت القاتل.



وأنهى "ليفربول" مشواره في البطولة هذا الموسم في المركز الثالث برصيد 69 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على "تشيلسي"، صاحب المركز الرابع، الذي تفوق بفارق نقطة على "ليستر سيتي"، الذي تراجع للمركز الخامس، ليشارك في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.بعدما حصل "مانشستر سيتي"، الذي توج بلقب الدوري هذا الموسم، وكذلك وصيفه "مانشستر يونايتد"، على أول تذكرتين لدوري الأبطال، كان الصراع مشتعلا للغاية بين فرق "تشيلسي" و"ليفربول" و"ليستر سيتي"، للحصول على آخر بطاقتين للمسابقة القارية خلال المرحلة الأخيرة للدوري الإنكليزي.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز "مانشستر سيتي" 5-0 على ضيفه "إيفرتون"، و"أرسنال" على ضيفه "برايتون" 2-0، و"نيوكاسل" على مضيفه "فولهام" بنفس النتيجة، و"ليدز يونايتد" على ضيفه "ويست بروميتش ألبيون" 3"-"1، و"وست هام يونايتد" على ضيفه "ساوثهامبتون" 3-0، و"مانشستر يونايتد" على مضيفه و"ولفرهامبتون" 2-1، و"شيفيلد يونايتد" على ضيفه "بيرنلي" 1-0.