رياضة

رسالة من محمد صلاح لمنافسه هداف الدوري الانكليزي.. ماذا قال له؟

Lebanon 24
24-05-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-826367-637574555549448745.jpg
Doc-P-826367-637574555549448745.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعث محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، برسالة تهنئة لنجم توتنهام هوتسبير هاري كين، بعد فوز الأخير بجائزة هداف الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) لموسم 2020 – 2021.

وقال كين في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "سعيد بالفوز بهذه الجوائز، التي لم يكن لتتحقق دون الفريق والعاملين".

من جانبه رد نجم ليفربول محمد صلاح على تغريدة كين قائلا: "تستحقها عن جدارة، تهانينا".

وفاز كين بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا، وجائزة أفضل صانع أهداف بعد صناعته 14 هدفا حاسما.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-05-25
14:00 | 2021-05-25
13:08 | 2021-05-25
11:00 | 2021-05-25
08:00 | 2021-05-25
05:00 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website