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رياضة
رسالة من محمد صلاح لمنافسه هداف الدوري الانكليزي.. ماذا قال له؟
Lebanon 24
24-05-2021
|
11:00
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بعث محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، برسالة تهنئة لنجم توتنهام هوتسبير هاري كين، بعد فوز الأخير بجائزة هداف الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) لموسم 2020 – 2021.
وقال كين في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "سعيد بالفوز بهذه الجوائز، التي لم يكن لتتحقق دون الفريق والعاملين".
من جانبه رد نجم ليفربول محمد صلاح على تغريدة كين قائلا: "تستحقها عن جدارة، تهانينا".
وفاز كين بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي، برصيد 23 هدفا، وجائزة أفضل صانع أهداف بعد صناعته 14 هدفا حاسما.
المصدر: سبوتنيك
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