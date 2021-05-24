رياضة

رسميا... راموس خارج تشكيلة إسبانيا لأمم أوروبا 2020

Lebanon 24
24-05-2021 | 14:00
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استبعد المدرب لويس إنريكي، القائد سيرخيو راموس من قائمة منتخب إسبانيا التي ستشارك في بطولة أمم أوروبا المؤجلة من العام 2020 إلى هذا الصيف.

وخاض المدافع المخضرم، الذي شارك في 180 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا كانت آخرها في مارس الماضي، محادثات مكثفة مع إنريكي في الأيام القليلة الماضية حول موقفه من المشاركة في أمم أوروبا هذا الصيف قبل أن يتم استبعاده.

ولم يكن موقف راموس واضحا حتى إعلان قائمة منتخب إسبانيا اليوم الاثنين، سواء بالمشاركة مع إسبانيا في "يورو 2020" هذا الصيف، أو في دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام هذا الصيف أيضا في طوكيو.

وكان صاحب الـ35 عاما، يريد المشاركة في البطولتين، لكن الأمر يبدو صعبا بعد الموسم الشاق الذي مر به وعدد الإصابات التي تعرض لها، لذا يبدو أن القرار جاء بالتضحية بأمم أوروبا.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الإسباني كالتالي: 

حراس المرمى: أوناي سيمون، دافيد دي خيا، روبرت سانشيز

المدافعون: خوسيه لويس جايا، جوردي ألبا، باو توريس، إيمريك لابورت، إريك غارسيا، دييغو لورينتي، سيزار أزبيليكويتا، ماركوس يورينتي.

لاعبو الوسط: سيرخيو بوسكيتس، رودري، بيدري، تياغو، كوكي، فابيان رويز.

المهاجمون: داني أولمو، أويارزابال، ألفارو موراتا، جيرارد مورينو، فيران توريس، أداما تراوري، وبابلو سارابيا.

وتبدأ منافسات كرة القدم في الأولمبياد في 22 تموز وتستمر حتى السابع من آب بمشاركة 16 منتخبا، بينما يقام "اليورو" خلال الفترة ما بين 11 حزيران و11 تموز المقبلين.
المصدر: روسيا اليوم
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