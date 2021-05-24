رياضة

تحول مفاجئ في مصير هازارد.. ما الجديد؟

Lebanon 24
24-05-2021 | 14:00
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كشف تقرير إسباني، عن تحول مفاجئ في موقف البلجيكي إيدين هازارد، جناح ريال مدريد، من البقاء داخل صفوف الميرنجي في الموسم المقبل.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو"، أن ساعة الرحيل بين ريال مدريد وهازارد تقترب بالفعل، حيث أن النجم البلجيكي يرغب في الرحيل هذا الصيف.

ولفت إلى أن الوصول المحتمل لكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، إلى ريال مدريد، جعل هازارد يفكر في ضرورة مغادرة البرنابيو.

وأشار البرنامج إلى أنّ هازارد حدد بالفعل وجهته المقبلة، حيث يود العودة إلى صفوف نادي تشيلسي.

وانضم هازارد إلى ريال مدريد في 2019، لكنه فشل في تعويض رحيل كريستيانو رونالدو، بسبب كثرة الإصابات التي عانى منها اللاعب البلجيكي.
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