رسمياً.. راموس خارج كتيبة إسبانيا في اليورو

قرر لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، استبعاد المدافع المخضرم سيرجيو راموس، من تشكيلة الماتادور لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، المقرر انطلاقها في 11 يونيو/حزيران المقبل.ويقع منتخب إسبانيا بالمجموعة الخامسة رفقة السويد وبولندا وسلوفاكيا.ولم يتواجد راموس في قائمة الماتادور، التي بلغت 24 لاعباً، وخلت من أسماء لاعبي ريال مدريد.حراسة المرمى: سيمون، دي خيا، سانشيزالدفاع: جايا، ألبا، باو توريس، لابورت، جارسيا، أزبيليكويتا، دييجو يورينتي، أزبليكويتاالوسط: بوسكيتس، ماركوس يورينتي، رودري، بيدري، تياجو، كوكي، فابيانالهجوم: داني أولمو، أويارزابال، جيرارد مورينو، موراتا، فيران توريس، أداما تراوري، سارابيا