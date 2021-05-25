خسارة الانصار أمام السلط الاردني في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

عانى الانصار بطل الثنائية اللبنانية الدوري والكأس لموسم 2021، خسارته الأولى في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمام السلط الاردني 1 - 2 (الشوط الأول 1 - 1)، في المباراة التي أجريت بينهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الثاني في العاصمة الاردنية عمان في تصفيات المجموعة الثانية.

سجل للانصار حسن معتوق في الدقيقة 45 من "بنالتي"، وللسلط محمد راتب الداود في الدقيقتين 19 و90 من "بنالتي" (ركلة جزاء).

وكان الفريق اللبناني فاز في مباراته الأولى على مركز بلاطة الفلسطيني 2 - 0، الذي تغلب بدوره على المحرق البحريني، لتتساوى الفرق الأربعة برصيد ثلاث نقاط من مباراتين.