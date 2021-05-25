رياضة

جورجينا صديقة رونالدو في عالم الشهرة والسرعة.. شاهدوا ماذا نشرت (صور)

Lebanon 24
25-05-2021 | 02:00
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حضرت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 برفقة أولادهما.

واستغلت جورجينا فترة قضاء عطلة الأسبوع مع أولادها في إمارة موناكو، وحضرت سباق سيارات السرعة في الإمارة، ربما الجولة الأشهر ضمن سباقات بطولة العالم للفورمولا وان.


ونشرت عارضة الأزياء الإسبانية صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، أثناء زيارة لها مع كريستيانو جونيور الابن البكر للدون، حظيرة الصيانة لفريق "فيراري" الإيطالي، وعلقت عليها بعبارة: "حظا سعيدا".

 

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)





كما نشرت صديقة رونالدو صورة أخرى لها وهي على متن يخت مع أولادهما، وعلقت عليها: "فريق الأحلام"، بينما كان رونالدو يجلس على دكة البدلاء خلال مباراة فريقه أمام مضيفه بولونيا (4-1)، ضمن الجولة الـ38 الأخيرة من الدوري الإيطالي كرة القدم.

A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

 




المصدر: وكالات
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