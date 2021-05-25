من هو "مدرّب العام" في الدوري الإنكليزي لكرة القدم؟!

اختارت رابطة المدربين في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، مدرب "مانشستر سيتي"، الإسباني بيب غوارديولا، مدرب العام للمرة الثانية في غضون 4 أعوام بعدما أعاد فريقه إلى قمة الدوري الممتاز.



وأشاد مدرب "مانشستر يونايتد" السابق، "السير" أليكس فيرغسون، الذي أعلن عن اسم الفائز بالجائزة التي تحمل اسمه، بصفات نظيره الإسباني وحيا "النجاح الملفت" في استعادة لقب الدوري، ووصول "السيتي" إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيخوض مواجهة إنكليزية خالصة أمام مواطنه تشلسي يوم السبت المقبل.

وقال فيرغسون لقناة "سكاي سبورت" ناقلة الحفل: "حافظت (غوارديولا) دائماً على تواضعك وبقيت عمليا. أحسنت وتستحق ذلك".



من ناحيته، اعتبر غوارديولا أن الدوري الإنكليزي هو "الأقوى، ومن بعيد"، في إشارة إلى مسيرته التدريبية في بطولتي إسبانيا مع برشلونة، وألمانيا مع بايرن ميونيخ.وخلف غوارديولا، مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب في سجل الفائزين.