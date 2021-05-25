رياضة

رسميا... فليك يوقع عقدا لتدريب المنتخب الألماني

Lebanon 24
25-05-2021 | 14:00
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وقع هانز فليك، اليوم الثلاثاء، عقدا مع الاتحاد الألماني لكرة القدم، لقيادة منتخب "المانشافت"، خلفا ليواخيم لوف.

وأكد الاتحاد الألماني، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "مهمة فليك ستبدأ عقب انتهاء مشاركة ألمانيا في بطولة الأمم الأوروبية (يورو 2020)، المقررة خلال الفترة بين 11 حزيران و11 تموز المقبلين".

وقاد فليك، مساعد مدرب ألمانيا لوف حتى 2014، البايرن لحصد ستة ألقاب في موسم 2019-2020، كما أحرز لقب الدوري الألماني هذا الموسم لكنه قرر الرحيل بعد شغل منصبه لمدة 18 شهرا.

وكان لوف، الذي يرتبط بعقد حتى 2022، قاد ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014، عندما كان فليك مساعده، وأحرز كأس القارات 2017، لكن فريقه ودع كأس العالم 2018 من الدور الأول ويعاني منذ فترة.
المصدر: سبوتنيك
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