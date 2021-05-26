رياضة

إجراءات انضباطية ضد أندية أوروبية بعد محاولات إطلاق الدوري الانفصالي!

Lebanon 24
26-05-2021 | 02:00
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، أمس الثلاثاء، انه بدأ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب محاولتهم إطلاق دوري السوبر الانفصالي.

 

وهذه الأندية الوحيدة، من إجمالي 12 ناديا، التي لم تنسحب من مشروع المسابقة الجديدة بعد عاصفة من الانتقادات.

 

وأوضح اليويفا: "بعد التحقيق الذي أشرفت عليه لجنة القيم والانضباط ومفتشون في ما يعرف بمشروع دوري السوبر، بدأت إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب انتهاك محتمل للإطار القانوني لليويفا".

 

وأضاف: "سيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب".

 

وأُعلن عن انطلاق دوري السوبر بقيادة 12 ناديا مؤسسا، لكن تسعة أندية منها، وهي مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وأرسنال وميلان وإنتر ميلان وأتليتيكو مدريد، قررت الانسحاب بعد التوصل لاتفاق مع اليويفا.

المصدر: سكاي نيوز
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