بكلمات مؤثرة.. هكذا ودّع صلاح زميله في "ليفربول"





وانتهى تعاقد فينالدوم مع "ليفربول" بنهاية موسم 2020-2021، فيما رفض نجم الوسط الدولي الهولندي تجديد تعاقده مع النادي الإنكليزي، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".



ونشر محمد صلاح، الذي فاز في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في "ليفربول" هذا الموسم، صوراً عدّة تجمعه بجورجينيو فينالدوم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه له رسالة وداع مؤثرة.



وكتب محمد صلاح: "كان من دواعي سروري أن أفوز بالعديد من البطولات بجانبك، وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك المقبلة". حرص النجم المصري محمد صلاح لاعب "ليفربول" الإنكليزي على توديع زميله بالفريق الهولندي، جورجينيو فينالدوم، الذي يغادر قلعة "أنفيلد" مع نهاية الموسم.وانتهى تعاقد فينالدوم مع "ليفربول" بنهاية موسم 2020-2021، فيما رفض نجم الوسط الدولي الهولندي تجديد تعاقده مع النادي الإنكليزي، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".ونشر محمد صلاح، الذي فاز في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب في "ليفربول" هذا الموسم، صوراً عدّة تجمعه بجورجينيو فينالدوم، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجه له رسالة وداع مؤثرة.وكتب محمد صلاح: "كان من دواعي سروري أن أفوز بالعديد من البطولات بجانبك، وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك المقبلة".

وانضم فينالدوم إلى صفوف "ليفربول" عام 2016 قادما من "نيوكاسل يونايتد"، وحقق بقميص "الريدز" بطولات عدة تحت قيادة الألماني يورغن كلوب، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنكليزي الممتاز وكأس العالم للأندية.

وتزامل صلاح وفينالدوم لمدة 4 أعوام في "ليفربول"، كانا خلالها ضمن التشكيل الأساسي للفريق في معظم مبارياته.





وقال كلوب: "من أين يمكنني أن أبدأ؟ لقد قابلت هذا اللاعب الرائع في غرفة معيشتي في المنزل وظهر التفاهم بيننا منذ الدقيقة الأولى. إنه أمر مؤثر للغاية بالنسبة لي لأنني أفقد صديقا وسأفتقده ولكن من الطبيعي في كرة القدم أن تحدث هذه الأشياء".