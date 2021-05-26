صفقة تبادلية تضع رونالدو على أعتاب مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إيطالي عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس، بعد أن انتشرت شائعات عديدة تفيد بقرب رحيله عن تورينو.وكانت تقارير صحفية قد أكدت في وقت سابق أن علاقة النجم البرتغالي بإدارة البيانكونيري وصلت للنهاية، حيث يرغب الطرفين في الانفصال خلال الصيف الجاري.صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية أكدت في تقرير لها أن كريستيانو بات قريبًا من العودة لفريقه السابق مانشستر يونايتد، ليخوض مغامرة جديدة على ملاعب البريميرليغ.وأضافت الصحيفة الإيطالية أن إدارة يوفنتوس تنتظر قرار اللاعب النهائي بشأن الرحيل عن الفريق أو البقاء، مشيرة إلى أنه إذا أراد الرحيل فإن النادي لن يقف أمامه.