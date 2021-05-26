السوبر ليغ.. يويفا يبدأ التحرك ضد برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ أنه بدأ إجراءات انضباطية ضد أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولتهم إطلاق دوري السوبر الأوروبي.وكان الاتحاد الاوروبي شهد انفصالًا خطط له 12 ناديًا من نخبة الأندية القارية لاطلاق مسابقة دوري السوبر الأوروبي، لكن رد الفعل الصارم من أنصار هذه الأندية واتحاداتها الوطنية وأغلبية الرأي العام جعلتها تتراجع عن خطوتها، ولم تكتفِ بهذا الأمر بل قدمت اعتذارها إلى أنصارها.وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا في تأسيس البطولة الانفصالية، قبل أن تعلن 9 أندية انسحابها، كما أكد نادي يوفنتوس صعوبة إقامة البطولة في الوقت الحالي ولكنه لم يعلن انسحابه، كما لم يتراجع ريال مدريد وبرشلونة عن مخطط إقامة البطولة.يويفا يستعد للإعلان عن عقوبات السوبر ليغووفقًا لما نقلته شبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية، فإن يويفا يتأهب للإعلان عن عقوبات تأديبية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بعد انتهاء التحقيقات.