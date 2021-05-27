بركلات الترجيح.. "فياريال" الإسباني بطلاً للدوري الأوروبي لكرة القدم





ووضع النجم الإسباني جيرارد مورينو فريقه "فياريال" في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول. توّج نادي "فياريال" الإسباني لأوّل مرة في تاريخه بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم، على حساب "مانشستر يونايتد" الإنكليزي إثر فوزه عليه بركلات الترجيح 11-10، في النهائي الذي جمعهما مساء الأربعاء.ووضع النجم الإسباني جيرارد مورينو فريقه "فياريال" في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

ورد المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني بهدف التعادل لفريق "الشياطين الحمر"، في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ومن ثم ابتسم الحظ لفريق "الغواصات الصفراء"، في سلسلة ركلات الجزاء الترجيحية التي لجأ الطرفان إليها لتحديد هوية الفائز بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة بهدف منهما، ونتيجة ركلات الترجيح 11-10.



ويدين فريق "فياريال" بالفضل الأكبر في انتصاره لحارس مرماه الأرجنتيني جيرونيمو رولي، الذي انبرى لركلة الترجيح الـ11 بعد أن سدد جميع لاعبي الفريق، وترجمها إلى هدف الفوز "الذهبي"، ومن ثم تصدى لكرة نظيره الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى فريق "مانشستر يونايتد"، بتصدٍّ "ذهبي" أيضاً، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "Stadion Energa" بمدينة غدانسك البولندية.

وتوج "فياريال "لأول مرة في تاريخه بلقب بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ)، وبباكورة ألقابه الأوروبية على الإطلاق .

كما دخل جيرارد مورينو التاريخ كصاحب أول هدف في تاريخ لقاءات الفريقين، وذلك بعد أربع مواجهات بينهما في دوري أبطال أوروبا، خلال الموسميين (2005-2006 و2008-2009)، وانتهت جميع المباريات الأربع بالتعادل السلبي.

ودخل الإسباني أوناي إيمري (49 عاما)، المدير الفني لفريق "فياريال"، التاريخ بعد مواجهة الليلة بتحقيقه اللقب الرابع له في البطولة خلال مسيرته التدريبية، مقابل خسارة واحدة في نهائي 2018، أمام "أرسنال".



وأصبح أوناي إيمري المتخصص في "يوروبا ليغ"، أكثر مدرب حقق ألقابا في مسابقة الدوري الأوروبي عبر التاريخ، متجاوزا بفارق لقب واحد الإسكتلندي السير أليكس فيرغسون، المدرب الأسطوري الأسبق لـ"الشياطين الحمر"، والإيطالي جيوفاني تراباتوني، وسبق أن حقق الإسباني ثلاثة ألقاب متتالية في المسابقة (2014، 2015، و‌2016) وهو أيضا رقم قياسي، كما ينفرد بكونه الوحيد الذي حقق ألقابا ثلاثة مع فريق واحد، وهو إشبيلية الإسباني.