رياضة

خروج الانصار من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

Lebanon 24
27-05-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-827517-637577377299199778.jpg
Doc-P-827517-637577377299199778.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 خرج "الانصار" بطل الثنائية اللبنانية لموسم 2021 (الدوري والكأس) من الدور الاول لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اذ تلقى خسارة ثانية أمام المحرق البحريني 1 - 3 (الشوط الاول 1 - 2)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الاردنية عمان، حيث أقيمت تصفيات المجموعة الثانية بطريقة التجمع.

وتقدم "الانصار" عبر هداف الدوري اللبناني المهاجم حسن معتوق. الا ان معتوق خرج مصابا في الدقيقة 26. وقلب البحرينيون الطاولة وسجلوا ثلاثة أهداف عبر احمد صالح سند واسماعيل عبد اللطيف والبرازيلي تياغو ريال.

وكان "الانصار" فاز في المرحلة الاولى على مركز بلاطة الفسلطيني 2 - 0، ثم خسر أمام السلط الاردني 1 - 2 في المرحلة الثانية، فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-05-27
11:00 | 2021-05-27
08:00 | 2021-05-27
06:25 | 2021-05-27
05:00 | 2021-05-27
02:00 | 2021-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website