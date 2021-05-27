خروج الانصار من كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

خرج "الانصار" بطل الثنائية اللبنانية لموسم 2021 (الدوري والكأس) من الدور الاول لمسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اذ تلقى خسارة ثانية أمام المحرق البحريني 1 - 3 (الشوط الاول 1 - 2)، في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب الملك عبد الله الثاني في العاصمة الاردنية عمان، حيث أقيمت تصفيات المجموعة الثانية بطريقة التجمع.وتقدم "الانصار" عبر هداف الدوري اللبناني المهاجم حسن معتوق. الا ان معتوق خرج مصابا في الدقيقة 26. وقلب البحرينيون الطاولة وسجلوا ثلاثة أهداف عبر احمد صالح سند واسماعيل عبد اللطيف والبرازيلي تياغو ريال.وكان "الانصار" فاز في المرحلة الاولى على مركز بلاطة الفسلطيني 2 - 0، ثم خسر أمام السلط الاردني 1 - 2 في المرحلة الثانية، فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط.