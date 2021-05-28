رياضة

هداف ألمانيا الأسطوري يُصاب بجلطة في الساق

Lebanon 24
28-05-2021 | 02:00
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تفاجأ الشارع الألماني بإعلان خبر إصابة نجم المنتخب الألماني السابق ميروسلاف كلوزه، بتجلط دموي في الساق.

 

وقال الهداف التاريخي لصحيفة "كيكر": " منذ ما يقرب 3 أسابيع، شعرت فجأة بألم شديد في ساقي. ذهبت إلى أطبائنا لأن الألم كان يزداد سوءا. في البداية اعتقدت أنه كان عصب مقروص أو شيء من هذا القبيل. كان التشخيص بمثابة صدمة بالنسبة لي، لدي جلطات في ساقي".

 

وأضاف: " تناولت الأدوية على الفور وتلقيت جوارب خاصة يجب علي الآن ارتدائها على مدار الساعة. أوضح لي الأطباء أن هذا الوضع خطيرا جدا".

 

وأكد كلوزه أنه منع تماما من الركض أو ممارسة الرياضة، وهو أمر "كارثي" بالنسبة له، كونه يعمل في مجال التدريب.

 

وعمل كلوزه في السنوات السابقة ضمن الطاقم التدريبي في بايرن ميونيخ، وخاصة مع المهاجمين في الفريق، ولكنه قرر التوقف الآن عن العمل للاعتناء بساقه.

 

يذكر أن كلوزه هو الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم، حيث سجل 16 هدفا في المونديال، وهو رقم غير مسبوق عبر التاريخ.

المصدر: سكاي نيوز
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