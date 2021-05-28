إنزاغي يعلن رحيله عن "لاتسيو".. وهذه وجهته المقبلة!

أكد المدرب الإيطالي، سيموني إنزاغي، أمس الخميس، رحيله عن تدريب نادي "لاتسيو" الإيطالي، حيث يستعد لخلافة أنطونيو كونتي في تدريب "إنتر ميلان"، بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.وقال إنزاغي لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا": "بعاطفة وود كبيرين أريد أن أبلغكم أنه في 30 حزيران تنتهي مغامرتي الرائعة مع لاتسيو".وأضاف: "أريد توجيه الشكر للنادي والرئيس واللاعبين والجماهير الذين احتوني على مدار 22 عاما رائعة كلاعب ومدرب. لقد قاتلنا وانتصرنا معا. هذه الألوان ستظل دائما في قلبي: سيظل الأزرق والأبيض دائما جزءا من روحي".وذكرت شبكة "سكاي إيطاليا"، أنّ إنزاغي كان قد توصل لاتفاق شفهي مع "لاتسيو" لتمديد عقده خلال اجتماع مع رئيس النادي، كلاوديو لوتيتو، يوم الأربعاء الماضي، لكن بعدها أقنعه "إنتر" بتغيير رأيه.وكان كونتي، فسخ عقده مع "إنتر ميلان" بالتراضي يوم الأربعاء، وأكدت تقارير إعلامية أن إنزاغي وافق على عقد لمدة عامين لتدريب إنتر.وفاز إنزاغي كمدرب مع "لاتسيو" بكأس إيطاليا في العام 2019، خلال 5 سنوات مع النادي، بعد أن فاز بلقب الدوري الإيطالي 1999، وثلاثة ألقاب لكأس إيطاليا كلاعب مع النادي أيضا.وبدأ إنزاغي مسيرته كمدرب في قطاع الناشئين بـ"لاتسيو"، قبل توليه مسؤولية الفريق الأول في نيسان 2016.