العهد إلى نصف نهائي منطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي





وسجل محمد الواكد (36) ونور منصور (88) هدفي العهد، في حين أحرز عبدالله عبدو (85) هدف الحد. تأهل نادي العهد إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا بعد فوزه على الحد البحريني 2-1 على ستاد الشيخ علي بن محمد في مدينة المحرق، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وسجل محمد الواكد (36) ونور منصور (88) هدفي العهد، في حين أحرز عبدالله عبدو (85) هدف الحد.

وتصدر العهد ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل نقطتين للوحدة السوري نقطة للحد، حيث حصل العهد على بطاقة التأهل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا.



وعلى الرغم من الأفضلية التي كانت لصالح فريق العهد وغياب الفرص الحقيقة لأكثر من منتصف الشوط، إلا أن الحد كان الأخطر وسنحت له فرصة للتقدم بالنتيجة حينما تقدم أحمد ميرزا من الجهة اليمنى وعكس كرة على قدم محمد فارس إلا أن الأخير سدد فوق العارضة (25).

وواصل الحد خطورته على مرمى العهد حينما تسلم المدافع أحمد بوغمار كرة داخل منطقة الجزاء وسددها لكن حارس العهد مهدي خليل أبعد الكرة بصعوبة إلى ركلة ركنية في الدقيقة 34.



وباغت نور منصور دفاعات العهد بتمريرة طويلة وجدت المحترف السوري محمد الواكد الذي سددها بسهولة في الشباك هدف التقدم الأول لفريق العهد اللبناني في الدقيقة 36.



وحاول الحد تدارك الموقف فيما تبقى من دقائق الشوط، ومرر المدافع سيد محمد عدنان كرة برأسه إلى زميله أحمد بوغمار الذي تابعها أيضاً بالرأس لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن (44).

وكاد العهد أن يعزز النتيجة مطلع الشوط الثاني عبر عمرو جنيات الذي سدد كرة من ركلة حرة مباشرة مرت فوق العارضة (50)، أتبعه علي حديد بأخرى من خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس الحد عباس أحمد إلى ركلة ركنية (53).

ومال الأداء كثيراً إلى الهدوء حتى الدقيقة 85 حينما استغل البديل عبدالله عبدو كرة مرتدة من حارس العهد مهدي خليل وأسكنها في الشباك هدف التعادل.



ولم تدم فرحة الفريق البحريني أكثر من ثلاث دقائق حينما نفذ علي الحاج ركلة ركنية متقنة على رأس زميله نور منصور الذي حولها بنجاح في المرمى هدف الفوز الثمين لفريق العهد (88) والذي ضمن بطاقة التأهل للعهد.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت يوم الجمعة تعادل الوحدة مع العهد 0-0، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الاثنين تعادل الحد مع الوحدة 1-1.

ويتأهل إلى نصف نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريق يحصل على المركز الثاني.