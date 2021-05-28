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رياضة
عرض جديد لميسي من برشلونة.. ما هو؟
Lebanon 24
28-05-2021
|
16:00
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يسعى نادي "برشلونة" لإبقاء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوفه، خصوصاً أن الكثير من الأندية الأخرى توجه أنظارها باتجاه النجم المتألق.
وفي السياق، ذكرت قناة "tv3" الكتالونية إن فريق برشلونة قدم عرضاً لميسّي للبقاء في كامب نو لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ويشمل العرض دوراً لميسّي كسفير لبرشلونة في دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم، فضلاً عن دور آخر عند عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت القناة إلى أنّ "النادي الإسباني قرّر أخد المبادرة وعدم انتظار التدقيق الداخلي، الذي قد يستغرق أسابيع، بتقديم عرض لميسي"، لافتة إلى أنّ "ميسي لم يرد بعد على العرض لأنه ينتظر أيضاً معرفة خطط الرئيس الجديد للنادي خوان لابورتا للموسم المقبل".
محادثات مكثفة
ووسط ذلك، فقد ذكرت القناة أنّ المحادثات بين نائب الرئيس رافا يوستي ووالد اللاعب ووكيله خورخي ميسّي، تكثفت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في سبيل الحفاظ على ميسّي ضمن برشلونة، إذ أنّ سيصل عقده مع النادي إلى نهايته في يونيو/حزيران المقبل.
ومع هذا، فقد أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن إمكانية انضمام كون أغويرو إلى برشلونة هذا الصيف قد تكون عاملاً هاماً لميسي عندما يتعلق الأمر باتخاد قرار البقاء مع النادي الإسباني، على الرغم من أنه ينتظر أيضاً معرفة المدرب المستقبلي للبارشا قبل اتخاذ قرار نهائي.
وذكرت الصحيفة أنّ لابورتا وبقية اللاعبين داخل النادي متفائلون بشأن تجديد ميسّي لعقده، على الرغم من أنهم يدركون أن اللاعب سيضطر لقبول تخفيض كبير في راتبه في السنوات المقبلة.
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