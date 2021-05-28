رياضة

عرض جديد لميسي من برشلونة.. ما هو؟

Lebanon 24
28-05-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-827844-637578180366931624.jpg
Doc-P-827844-637578180366931624.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يسعى نادي "برشلونة" لإبقاء اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوفه، خصوصاً أن الكثير من الأندية الأخرى توجه أنظارها باتجاه النجم المتألق.

وفي السياق، ذكرت قناة "tv3" الكتالونية إن فريق برشلونة قدم عرضاً لميسّي للبقاء في كامب نو لمدة تصل إلى 10 سنوات.

ويشمل العرض دوراً لميسّي كسفير لبرشلونة في دوري النخبة الأمريكي لكرة القدم، فضلاً عن دور آخر عند عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت القناة إلى أنّ "النادي الإسباني قرّر أخد المبادرة وعدم انتظار التدقيق الداخلي، الذي قد يستغرق أسابيع، بتقديم عرض لميسي"، لافتة إلى أنّ "ميسي لم يرد بعد على العرض لأنه ينتظر أيضاً معرفة خطط الرئيس الجديد للنادي خوان لابورتا للموسم المقبل".

محادثات مكثفة
ووسط ذلك، فقد ذكرت القناة أنّ المحادثات بين نائب الرئيس رافا يوستي ووالد اللاعب ووكيله خورخي ميسّي، تكثفت بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك في سبيل الحفاظ على ميسّي ضمن برشلونة، إذ أنّ سيصل عقده مع النادي إلى نهايته في يونيو/حزيران المقبل.

ومع هذا، فقد أشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن إمكانية انضمام كون أغويرو إلى برشلونة هذا الصيف قد تكون عاملاً هاماً لميسي عندما يتعلق الأمر باتخاد قرار البقاء مع النادي الإسباني، على الرغم من أنه ينتظر أيضاً معرفة المدرب المستقبلي للبارشا قبل اتخاذ قرار نهائي.

وذكرت الصحيفة أنّ لابورتا وبقية اللاعبين داخل النادي متفائلون بشأن تجديد ميسّي لعقده، على الرغم من أنهم يدركون أن اللاعب سيضطر لقبول تخفيض كبير في راتبه في السنوات المقبلة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-05-28
11:00 | 2021-05-28
08:00 | 2021-05-28
06:43 | 2021-05-28
05:00 | 2021-05-28
02:00 | 2021-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website