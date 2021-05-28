رياضة

يوفنتوس يعلن إقالة مدربه أندريا بيرلو

Lebanon 24
28-05-2021 | 11:00
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أعلن نادي يوفنتوس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم على موقعة ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة له، اليوم الجمعة، إقالة المدرب أندريا بيرلو من منصبه بعد قيادته الجهاز الفني لموسم واحد فقط.

وكتب نادي السيدة العجوز على الموقع: "حظا سعيدا أندريا بيرلو! شكرا أندريا".

وجاء في رسالة مقتضبة على صفحات موقع يوفنتوس "إنها الكلمات الأولى التي يجب أن نقولها له جميعا بعد هذه التجربة الخاصة معا".

وأضاف: "قبل شهرين، بدأ أندريا بيرلو، أحد نجوم كرة القدم، مغامرته الجديدة، وهي الأولى له كمدرب".

وتابع بيان النادي: "يتطلب ذلك شجاعة وثقة في قدرته، خاصة في فترة اتسمت بآلاف الصعوبات، في عالم يعيد اختراع نفسه يوما بعد يوم بسبب الوباء".

وختم البيان قائلاً: "بدأ بيرلو للتو مسيرته التدريبية التي ستكون بلا شك رائعة. مغامرة التحول والبحث والاختيار ليقدم كل أفكاره وتجربته كبطل في الملعب ولكن من منظور آخر".

وكان يوفنتوس عين بيرلو مدربا له في الصيف الماضي بينما لم تكن لديه خبرة تدريبية سابقة.

وتحت قيادته فشل الفريق في الدفاع عن اللقب المحلي واكتفى بالحصول على المركز الرابع في نهاية الموسم الحالي.

ويتوقع أن يعود المدرب السابق ماسيميليانو أليجري إلى النادي المنتمي لمدينة تورينو خلفا للمدرب المقال.
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