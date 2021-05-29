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رياضة
"برشلونة" يؤكّد نقل مدرّبه رونالد كومان إلى المستشفى
Lebanon 24
29-05-2021
|
07:30
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نقل المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق "برشلونة" الإسباني، يوم الخميس، إلى المستشفى، بسبب معاناته من نوبة قلق، وهو الأمر الذي أكده خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.
وأعرب لابورتا خلال في مؤتمر صحافي، أمس الجمعة، عن أسفه لما حدث مع رونالد كومان، بقوله: "كومان أصابنا بالفزع بالأمس لأنه اضطر للذهاب إلى المستشفى، لكنه بخير حالياً. لقد اتصلت به".
ويعاني رونالد كومان من ضغوط شديدة في الوقت الحالي، وذلك لأنه يرغب بشدة بالاستمرار في تدريب الفريق حتى انتهاء عقده الموسم المقبل، في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن رغبة "برشلونة" بالتوقيع مع مدرب آخر.
وأكد لابورتا أنه يستعد للاجتماع مجدداً مع رونالد كومان، لحسم القرار بشأن مستقبله في منصب المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أنه يحترمه ويقدره كأسطورة للنادي.
وعلق لابورتا على مستقبل كومان مع "البرسا"، قائلاً: "لا توجد مواسم انتقالية في برشلونة، وفي النهاية سنقدر الموقف ونقيّم القرارات للمستقبل، وتصرفنا دائما باحترام كبير مع كومان، فهو أسطورتنا ومدرب محترف يقوم بعمله، ورتبنا للقاء الأسبوع المقبل".
وأوضح: "نريد أن نبقى منافسين، لذلك علينا التحدث بكل وضوح، وأعتقد أنني يمكنني الحديث عن كل شيء معه، وهو كذلك يمكنه إخباري بكل شيء".
وحقق رونالد كومان لقب كأس ملك إسبانيا في موسمه الأول مع "برشلونة"، وربما ألمح لابورتا خلال كلمته أن هذا ليس كافياً لكي يحصل على فرصة جديدة ويستمر في تدريب الفريق الموسم المقبل، علماً أن عقده يمتد حتى عام 2022.
المصدر:
روسيا اليوم
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